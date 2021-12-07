狼人殺熱潮從演藝圈殺進政壇！前台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，國民黨發言人、新北市議員江怡臻以及高雄市議員黃捷，日前首度同台進棚參加《娛樂百分百》「凹嗚狼人殺」錄影，與狼人殺偶像們面對面，展開一場精彩的機智對決。黃瀞瑩坦言，收到節目邀約就立馬查看其他人的學歷，直言：「看完後我覺得我大輸特輸，壓力很大。」一旁江怡臻開玩笑說：「真的滿緊張的，跟在議會面對新北市市長侯友宜的時候完全不一樣，這簡直比去議會質詢還要困難。」黃捷則表示，上節目前被朋友提醒參加「凹嗚狼人殺」，是水能載舟亦能覆舟，「身為政治人物，就有被討厭的勇氣，但如果玩完這個也被學生討厭，我應該會很難過。」

「凹嗚狼人殺」將於明年1月28日舉辦「凹嗚狼人殺總冠軍 台北小巨蛋演唱會」，該單元開播至今突破億次點擊，掀起熱潮成「全民運動」，也造成各界名人瘋玩「狼人殺」現象。這次節目特別邀請到頗受年輕人關注的三位政治人物，身為主持人的邱鋒澤不敢置信地說：「人生很奇妙，沒料到有一天可以跟政治人物一起玩狼人殺！」黃偉晉也說：「聽到他們身為『發言人』的職稱，就覺得他們一定超會說話。」

學姊黃瀞瑩、江怡臻、陳大天同台鬥智。（八大提供）

黃瀞瑩、江怡臻、黃捷在「凹嗚狼人殺」雖然首次面對鏡頭與狼人殺高玩同台較勁，但臨危不亂的應戰態度、口條清晰，讓整場錄影精采可期。江怡臻開心表示：「收到邀約的第一個念頭就覺得很興奮，因為政治圈要上到《娛樂百分百》非常不容易，好像是達成人生一個小小成就一樣，所以不管怎樣一定要排除萬難過來！」黃瀞瑩錄製前難掩緊張心情，她表示：「很緊張，完全是一個跨領域、異世界，比起之前上政論節目有腳本，可以稍微準備一下，但今天要猜身份、還要猜表情，我覺得有點難。」

黃捷也參加「凹嗚狼人殺」錄影。（八大提供）

這集節目也邀請曾在脫口秀中模仿「政治人物玩狼人殺」而引起廣大迴響的陳大天，過程中陳大天接連模仿柯文哲、蘇貞昌、韓國瑜等人，甚至在模仿柯文哲時對著學姊黃瀞瑩說：「我覺得黃瀞瑩發言很不錯，以我對她的瞭解，智商算是中上。」黃瀞瑩也幽默回應：「謝謝市長！」全場笑聲不斷。