根據中華徵信所最新「2021年版台灣大型企業研究」結果顯示，2020年在COVID-19疫情影響下，百大集團在總體投資家數、總體營運及全球布局也呈現許多關鍵性的轉折。其中最重大的轉折，就是百大集團海外投資家數連續第二年下降，反而啟動了十年首見的國內大投資潮，此一投資潮趨勢形成，將有助國內產業供應鏈投資的擴大及速度加快。

中華徵信所分析，2020年百大集團在全球投資呈現「兩升三降」是指百大集團全球投資家數較前一年增加30家，創下8719家的歷史新高；同時國內投資家數2987家，也創下歷史新高，不僅較2019年增加113家之多，也是2010年以來首次國內投資家數超過100家，也是連續4年家數成長。

三降的第一降，百大集團整體海外投資家數由2019年的5815機下降到5732家，大減83家，也為百大集團連續第二年整體海外投資家數衰退。第二降是中國大陸以外的海外投資家數減少15家，同樣為連續第二年家數減少。第三降則是對中國大陸(含港澳)投資家數只有2580家，不僅為近五年來投資家數第三度下降，同時單一年度投資家數68家，也為百大集團投資中國大陸以來首降。

百大集團率先在台加碼投資的領域遍及綠能、IP矽智財、IC設計、鋰電池、智慧照明、生技醫療、精密化學、軟體服務開發及系統整合、自動機器人及解決方案、物流等全球主流產業，有助台灣產業升級、創新及轉型。

中華徵信所表示，以百大集團全球布局趨勢來看，受到中國大陸疫情影響，百大集團投資中國大陸意願明顯退縮，除非美國、中國大陸關係恢復和緩，不排除對中國大陸家數會再下滑。

不過就營收、獲利仍持續成長，若只計算中國大陸本土投資的企業，營收和獲利分別成長2.27％及17.95％，顯示百大企業不僅在中國大陸仍有利可圖，且純益率還持續上升至3.54％，因此儘管新增投資減少，但是獲利成長的公司也不會輕易移到其他地區。