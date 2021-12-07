志工張素蘭（右）長期到行動不便的獨居老人家中剪髮，獲 「福心志工獎」。（陳慰慈攝）

新北市社會局今在新北市政府6樓禮堂舉行「社會福利暨綜合類志願服務獎勵表揚典禮」，今年共有76名志工獲獎，其中榮獲「長益志工獎」的79歲蔡勝雄，與同樣榮獲「長益志工獎」的太太蘇麗珠一同投入在地服務，是家庭志工的典範。

蔡勝雄1998年加入新北市新莊區溫馨助人協會，無論大、小活動只要時間允許，都會毫不猶豫地參與，更在民國1999年921大地震發生後，義無反顧地加入「新莊博士的家」救災行列，盡力撫慰每一個受傷的心靈。

社會局表示，蔡勝雄在協會持續服務20餘年，長期深耕於訪視獨居長者，關懷長者、暖心送物資上不曾間斷，總是能夠將心比心，用舒適的服務態度溫暖人心，讓被服務對象感到溫馨與親切，因此獲獎。

榮獲「福心獎」的志工張素蘭2002年加入中和區公所志工隊，接受公所交付任務，定期前往中和區明新兒童發展中心，運用自身專長為院童義剪，每月並前往中和安養堂陪伴老人就醫、協助義剪、負責烹煮，為安養堂老人慶生。

每年公所舉辦獨居長者歲末圍爐餐會，張素蘭也會協助義剪，讓長者理個漂亮髮型快樂過新年。她表示，為遲緩兒童剪頭髮是項挑戰，因為小孩好動坐不住特別需要耐心，她親赴行動不便的獨居老人家中剪髮，除了專業也需要愛心，但服務19年仍堅持初衷從不喊累。

高齡83歲的志工陳元金自16歲時開始學習服裝、設計、剪裁等，因為經歷過貧窮，自有能力幫助他人後，即致力於幫助各地偏鄉弱勢團體，2006年開始服務於衛生福利部北區老人之家，迄今已15年以上。

陳元金因自身縫紉專業背景，協助許多長輩服縫補衣物深受信任，更為北區老人之家建立起志工室縫補服務，也鼓勵其他服裝專家至北區老人之家擔任志工，造福眾多弱勢長者。陳元金表示看見別人的需要，發揮救苦救難精神，發願終身奉獻於公益。

社會局局長張錦麗表示，新北市共有17萬1千多名志工，其中從事社會福利服務之志工約5萬4千人，高達全市志工人數三分之一，為鼓勵及肯定社會福利領域服務志工，辦理「福心獎」及「長益志工獎」選拔。由運用單位推派志工參選，最後有21位志工脫穎而出榮獲「長益志工獎」，55位志工榮獲「福心志工獎」。

張錦麗說，今年得獎者不少高齡志工或夫妻檔志工，社會局鼓勵長者能走出家門，投入社會提供服務，也希望阿嬷鼓勵阿公一同出來做志工，不僅充實退休生活，還能減緩老化。