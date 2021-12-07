王品集團近年積極推廣的「王品瘋美食App」驚傳客戶個資外洩並被詐騙得逞，對此王品集團聲明回應指出，近期詐騙事件層出不窮，各行各業都出現類似狀況，王品集團已經向警方報案，請求協助、提升資安防護等級。

王品集團並表示，王品已發出超過500萬通防詐騙簡訊，並透過集團官網、社群媒體等管道宣導，並提醒費者，王品集團不會主動打電話給顧客，要求提供個人資料，沒有會員升級方案、也沒有任何刷卡錯誤的情況，更不會要求消費者到ATM匯款、或線上轉帳，消費者接到任何可疑電話，請打165反詐騙專線，向警方報案。

有民眾向媒體爆料，指自己在陶板屋用餐並加入會員安裝App後，個資卻遭到外洩，由於對方可明確說出消費日期、金額及地點，假借信用卡刷錯帳要求更正，因而被詐騙24萬元。該客人並指王品個資外洩已有一段時日卻未解決，因此批評王品未盡到「告知當事人被侵害的事實與因應措施」。對此，王品回應強調，集團已經向警方報案，請求協助、提升資安防護等級。