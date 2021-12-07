一場新冠病毒疫情改變了全世界，從人類活動、產業結構到個人健康反思，因應後疫情時代，近年強力鏈結「熟齡產業、樂活商機」的臺師大樂活產業高階經理人EMBA，今年起更加聚焦「運動休閒、健康永續」雙主軸、四大核心課程，全力向相關領域的企業菁英與跨世代專業人士招手。

這兩年卻因新冠病毒入境管制與限制措施的關係，讓不少企業界人士被「綁」在國內，也掀起國內頂大EMBA搶才大戰，各校卯足勁整合原有的資源與優勢，鏈結特色化產業以區隔市場，吸納「分眾化」菁英。

有別於多數EMBA在各校商管學院轄下，才邁入第五屆招生的臺師大樂活產業高階經理人EMBA，因隸屬於臺師大運動與休閒學院格外引人注目，該所以「奧運金牌推手師資群、新生先完賽馬拉松」聞名，除了企業高階經理人外，吸引不少醫師、律師跨界就讀。

臺師大運動與休閒學院院長季力康表示，該所是全亞洲第一所「樂活產業高階經理人EMBA」，強調翻轉「運動休閒」+「健康永續」為兩大學習主軸，並融入「管理」課程學習為其底蘊。

季力康強調，包括健康、環保、社會公義、個人發展、永續等相關產品與服務，都是樂活市場的一部份，相關產業商機龐大，需要上下游產業鏈知識外，更要跨領域的橫向專業整合。

「樂活就是要站在趨勢浪頭上，健康與永續產業是我們發展的另一個重點」臺師大樂活EMBA執行長相子元指出，隨著永續議題掀起熱潮，全球企業與政府也愈來愈重視ESG落實，期盼對環境、社會、產業與經濟帶來正向影響，臺師大樂活EMBA已納入課程與師資規畫的一環，希望吸引更多相關產業的專業人士報考。