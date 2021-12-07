桃園機場航空貨運進出口熱爆，至今2021年10月已達232.2萬公噸，較去年同期成長23.3％；預估全年總貨量上看280萬公噸，較去年成長20％，預期進出口持續暢旺至明（2022）年第一季。

機場公司指出，受疫情影響全球製造業供應斷鏈及海運船塞港、貨缺櫃等因素，轉而帶動航空貨運需求熱絡。桃園機場航空貨運量成長率自2020年7月起連續15個月2位數成長，10月進入穩定成長高原期，每月處理貨量達24萬噸。

另方面，年底耶誕假期至農曆新年是年度消費旺季，加上3C電子產品出貨刺激需求等因素拉升，全年總貨量上看280萬公噸，預期進出口持續暢旺至明（2022）年第一季。

機場公司表示，因應航空貨運強勁需求及永儲公司宣布今年底終止營運，機場公司今年上半年已預先規劃，評估永儲處理貨物約占桃園機場貨量7％，停業後貨物將移轉至華儲、榮儲、遠雄貨物集散站，業者均以增補人力、增購機具、調整作業配置及改善管理作為提前因應貨物移轉進倉處理量能。

機場公司也積極與民航局、三家集散站業者、航警局、關務署台北關等單位研商後續貨量移轉因應措施。其中華儲新增5645平方公尺的多功能進口倉投入營運；遠雄正進行自由港區與貨運站二期興建，適時提供旺季貨物集散站作業空間，降低永儲停業衝擊。

在機坪調度方面，桃園機場現有37個客運停機位，每週可消化1900班客機與客機載貨航班，高於目前每週1600班需求。此外，20座貨運停機位每週可消化近900班貨機，也大於現有每週700班貨機需求，足以因應旺季貨物運輸需求調度；未來若客運載貨航班數量再持續成長，機場公司也將彈性調度停機位因應。