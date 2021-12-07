ESG（Environment環境保護、Social社會責任、Governance公司治理）風潮hold不住！最新調查顯示，今年室內裝修成本大漲已10.2％，但亞太國家當中，仍有75％的企業老闆，計畫2022年加碼辦公室裝修。

仲量聯行今（7）日公布最新「2021/2022年亞太區辦公室裝修成本指南」調查報告，結果指出，受到供應鏈問題、勞動力短缺、建材供應和原物料成本上漲的影響，亞太國家裝修成本，已比去年同期上漲10.2％；然而，這並不阻止大多數公司為員工投資安全和高效的工作環境。

調查指出，由於辦公室工作環境在維持企業文化及吸引人才方面，有著不可或缺的作用，因此儘管2021年許多企業財務受到疫情影響，他們仍願意為2022年的辦公室升級活動編列預算。

仲量聯行調查發現，許多亞太國家的企業為創造高效及永續的辦公環境，2022年將出現五大辦公室裝修趨勢。

首先，約有75％的企業將增加空氣過濾及各種感應設備以提升內部環境舒適度。

第二，61％企業將引進AI系統控管能源效率。

第三，48％的企業將新增智能空調。

第四，42％的企業，會在辦公室及大樓增加生態友善的綠化措施。

第五，有35％的企業，計畫升級水資源管理設備。

仲量聯行亞太區專案開發部執行董事總經理Martin Hinge表示，隨著疫情肆虐全球，辦公室的空氣品質一躍成為企業及員工最關注的項目，以空氣過濾搭配其他AI科技設備近來成為裝修重點趨勢，先進的人工智能可幫助企業軟硬體設備更加高效節能，也呼應視聽設備升級在裝修花費趨勢排名中拿下第一位。