總部位於蘇黎士的工業自動化與機器人製造大廠ABB周二表示，受惠於經濟復甦、帶動需求攀升，預期年度銷售可望增加4％到7％，高出先前設定的3％到5％目標。不過它也提到，供應鏈瓶頸仍是一大隱憂，預估對交貨的衝擊至少將持續到明年初。