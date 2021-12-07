ABB預期 供應鏈危機至少持續到明年初 21:112021/12/07 工商 蕭麗君 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 總部位於蘇黎士的工業自動化與機器人製造大廠ABB周二表示，受惠於經濟復甦、帶動需求攀升，預期年度銷售可望增加4％到7％，高出先前設定的3％到5％目標。不過它也提到，供應鏈瓶頸仍是一大隱憂，預估對交貨的衝擊至少將持續到明年初。 皇將營運見轉機 訂單能見度至明年第二季 元宇宙需求爆炸 是方電訊樂觀明年 久陽策略性整合效益顯現 明年可望再攀高峰 中華電信ESG供應商夥伴交流會 近百家關鍵供應商參與 #ABB #供應鏈 #明年初 #危機 #總部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 久陽策略性整合效益豐碩 明年營收有望再攀峰 16:312021/12/07 財經 威剛11月營收升溫達35.76億元 看好明年上半年再迎記憶體榮景 09:212021/12/07 財經 融程電11月營收回溫 樂看明年業績 18:572021/12/07 財經 路透：美台再談晶片供應鏈 透過新架構合作 12:512021/12/07 國際 不畏變種病毒！永豐台灣智能車供應鏈ETF破40億規模 核准成立 14:162021/12/07 財經 聯詠Q4衝財測高標 明年更旺 04:102021/12/07 證券．權證 明年Q1營運 料持平或小跌 04:102021/12/07 財經要聞 供應鏈風暴持續吹高物價... 美國本季通膨率恐飆至6％ 04:102021/12/07 全球財經 新車齊發 三陽現代明年拚年銷1.5萬輛 04:102021/12/07 產業．科技 財經熱門新聞 台灣要找下一個護國神山？ 張忠謀淡定「吐1字」回答 - 財經 台股暴力拉尾誰幹的？專家曝1疑點 莊家暗號來了 - 財經 股神唱衰...比特幣、元宇宙玩完？ 他曝台積電董座這樣看 - 財經 51年次明年可領老年年金？勞保局提醒有這條件 - 財經 - 工商 1分鐘讀財經》國泰不忍了 砍掉這家賠錢貨 曝驚人虧損 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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