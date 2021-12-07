2021年只剩一個月，忙忙碌碌過了一年，今年你存摺中的數字有上漲嗎？命理網站《靈匣網》近日分享，生肖鼠、牛、龍、雞、豬、狗的人，在2022年財運亨通，可是從年頭發到年尾，千萬別錯過發財的機會。

生肖鼠

2022年財運還算不錯，對錢財的高度渴望會為你帶來極高的敏感度，肖鼠者明年擅於發現商機，不管是開展兼職副業，還是創業經營，都能找到不錯的進財入口。此年財庫的豐盈程度會與肖鼠者個人的努力程度相關，越努力，越容易被財神眷顧；反之會拖累好財運，錯過發財機會。農曆九月財運大發，可重點把握。

生肖牛

財運整體呈現上揚的吉象，2022年容易得到財富上的驚喜。只是這一年橫財機會少，重點和亮點都出現在正財上，賺錢較為辛苦，但錢財所得不會辜負這份付出。上半年錢財操作宜走穩健路線，少一份冒險，就能少一份損失。下半年財運在高處飄揚，利於進財管道的開拓，可多關注同事或是親友的談話，其中有可以利用的資訊。

生肖龍

虎年財運可喜，尤其是上半年財富方面頻頻有喜事發生，上班族容易因為技能精進或是表現良好而獲得獎勵；在朋友或是長輩的幫助下有進財的喜悅。下半年財運有所波動，若肖龍者錢財操作能採取穩健的手段、節奏，錢財進賬雖然緩慢但可避免破財之憂。夏季出生的屬龍者要避免賭性作祟。

生肖雞

肖雞者的財局在虎年可得到擴大，即便是日常生活也有額外進財的機會，如憑藉技能吃飯，進財不局限於眼前；在買進賣出的錢財活動中能夠利用低進高出大賺一筆。農曆十月財運最好，此月適宜進行財務活動。要注意的是，此年消費、人情方面的開支增多，需要做好節流，才能避免漏財過多。

生肖豬

財氣通暢，進財機會明顯增多，會是賺很多的一年。2022年賺錢機會來路穩定，多是可靠之人介紹而來，或是自己熟悉領域有可開拓的發財點。下半年財運穩中有升，錢財方面會有好訊息傳來，也利於守財，可趁機加強財務整理。但虎年偏財運一般，投資理財操作需謹慎小心，若是貪心容易落入金錢陷阱而有損失。

生肖狗

2022年肖狗者對財富數字更為敏感，對個人的財務狀況能做到心中有數，工作或是打理錢財時會因為這份敏感而避免金錢損失。上半年財運理想，可利用敏捷的頭腦在理財上多下工夫。下半年進財機會增多，經營者客源穩定，打工族可憑勤奮工作獲得物質獎勵。農曆九、十一月有破財跡象，出門要注意財物安全。