大陸國務院總理李克強13日表示，2022年經濟工作將堅持穩字當頭、穩中求進。面對新的下行壓力，將把穩增長放在更加突出的位置，統籌穩增長、調結構、促改革。

新華社報導，李克強13日上午透過視訊會見世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass）時稱，既要堅定信心，也會正視困難，採取有力措施應對困難。宏觀政策要穩健有效，積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續。穩健的貨幣政策要靈活適度，保持流動性合理充裕。

李克強又表示，將繼續圍繞市場主體需求實施宏觀政策，採用市場化法治化辦法，加大對量大面廣、支撐大量就業的中小微企業和個體工商戶的財政金融政策支持力度。大陸有能力實現全年主要目標任務。

10日剛閉幕的中央經濟工作會議認為經濟面臨「三重壓力」，要求2022年經濟工作穩字當頭、穩中求進，各地區各部門要擔負起穩定宏觀經濟的責任。