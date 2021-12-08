科技新聞網站The Information報導稱，蘋果行政總裁庫克（Tim Cook）在2016年訪問大陸期間，曾經簽訂總值估計達2.75億美元的5年合約，以緩解中國政府對該公司的加強監管行動。

香港信報8日報導，The Information引述蘋果內部文件指出，庫克簽訂的相關合約包括採購零部件、投資當地初創、與中國大學進行科研合作，以及開設新的蘋果分店、研發中心等。

報導稱，庫克希望透過這些動作，表明該公司會積極推動中國經濟，以紓緩中國的不滿。