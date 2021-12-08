全球領導先進材料及製程方案供應商英特格（Entegris），宣布擴大投資其在台灣設立的全新、具備最先進技術之廠區，未來三年，該投資將增至約5億美元（約新台幣140億元）。此擴大投資為英特格今年歡慶在台三十週年之後，再次展現其深耕台灣佈局之承諾的重要一環。該新廠區全面營運後，預計可創造年營收約5億美元。

新廠坐落於台灣南科高雄園區，廠房總面積將從原計劃的27000平方公尺增加到54000平方公尺。因應擴廠計畫，英特格將在台灣目前300名員工的編制之外，將於2022年新增約100名具工程背景和製造相關經驗的人才。未來幾年隨著廠區全面營運後，將持續擴大員工編制。

英特格總裁暨執行長Bertrand Loy表示，英特格對在台灣營運至今三十年的成就感到十分驕傲，並且很高興在此宣布擴大針對此重要市場的深耕布局。此次針對製造業務的擴大佈局展現了英特格深耕台灣市場，以及協助台灣半導體生態系統持續成長的承諾。