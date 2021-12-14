默克宣布在未來5～7年將在台灣投資約新台幣170億元，用於電子科技事業體新產線與研發量能的擴張，支持台灣與半導體產業的成長與顯示器科技的轉型。此次投資案為默克在台營運歷年來最大規模的投資，也預計創造約400個全新的工作機會，將會讓默克在台半導體科技事業的員工人數成長一倍以上。

此五年投資計畫屬於默克日前於全球宣布的向上進擊成長計畫的一部分，默克預計在全球投資超過新台幣千億元（30億歐元）在前瞻材料解決方案的研發與相關資本支出，推動默克在電子科技市場加速成長。

默克集團執行董事暨電子科技事業體執行長凱貝克曼表示，隨著全球數位化的腳步加快，現今社會對創新半導體與顯示器科技的需求高漲是前所未見的。特別是台灣在全球晶圓代工市場擁有超過60％的市佔率，透過更多本土化的創新與製造量能，默克將支持台灣與全球客戶，成為客戶最本土化的國際合作夥伴。

台灣默克集團董事長李俊隆表示，台灣在這一波電子科技成長中有舉足輕重的角色，默克深耕台灣，全力支持台灣與半導體產業的成長與顯示器科技的轉型。透過產品線的在地化，及研發量能的提升，默克將能夠快速回應顧客的需求，同時有助於減少碳足跡。