中科台中園區腹地飽和，而同樣位在產業鏈上的中科后里園區竄起，六年間大增四千名員工，吸引包括台北建商、上市櫃建商爭相搶進獵地，豐原、后里、神岡新案競出！近期后里區新案已上看3字頭，而豐原區在區域客心中猶如台中七期地位，房價「坐3望4」已成市場推波趨勢。

觀察后科園區員工數與區域的買賣移轉量發現，兩者呈現正成長的趨勢非常明顯，后科員工人數六年間增加4410人，增幅69％；豐原區買賣移轉量六年來增加36.6％；后里區則是有28.8％的增漲。

豐原仲介朱彥宏表示，后科園區的發展明顯帶動山城三區的房市，尤其是台灣美光幾乎是后里科技園區的「台柱」，上月底又加碼購入6300坪廠房，更對外宣布要投資1500億美元在全球包括台灣在內的美光據點，其中在台員工人數2～3年間至少再增加2000人；而豐原新大樓，大多是科技人與當地中小企業二代這兩大族群購買。

不只台灣美光大擴廠，中科七星園區也將有永勝光學、新鉅科技、拓凱實業、台灣麗偉、新廣業等企業將進駐；連鴻海旗下的觸控面板模組廠業成控股，也大手筆買下后科路2.5萬坪廠房設備，光電、封測、半導體等供應鏈聚落儼然成形。

相對於后里，豐原生活機能、環境都比較好，新大樓選擇多。如近期將進場的豐原新案「久樘宸陽」，總銷約20億元，建案看板刊登後就受到各方詢問，主因在於豐原市區可釋出土地不多，以「久樘宸陽」所在的愛國街地點來看，屬於豐原人心中的超級蛋黃區，推案進度受到關注。

而坤悅開發去年12月前進后里區，以每坪28萬元購入后里區民生路、近文化路的近千坪土地；寶佳機構旗下的各建設事業也四處在后里獵地。開發商以現今土地成本推估，區域房價將愈小不易。