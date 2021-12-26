研調機構TrendForce表示，目前中國西安封城，全球龍頭三星NAND Flash生產不受影響，惟不排除因預期心理，造成短期DRAM與NAND Flash現貨價格可能微幅走揚；至於明年首季NAND Flash產品合約價跌幅，可能有進一步收斂的可能性。

中國西安受疫情影響而封城，目前尚無法預期解封時間，根據TrendForce調查，由於三星（Samsung）在當地設有兩座大型工廠，均用以製造3D NAND高層數產品，投片量占該公司NAND Flash產能達42.3%，占全球達15.3%，現在封城措施並未影響該工廠的正常營運。

然而，當地封城措施嚴格管控人流及物流，將可能對採購端的物料安排造成影響，該公司的原物料進貨也有可能受到物流受阻而延遲，三星廠區內有安全水位庫存，得以應付未來數月的生產。

另一方面，西安除了是三星的NAND Flash生產重鎮外，也是美光（Micron）的記憶體封測據點。TrendForce與上述研判相同，封測的實質運作不會因為受到封城影響，但仍有物流方面的疑慮，不排除短期內DRAM現貨價會受該事件而有所波動。

價格方面，NAND Flash現貨價格目前尚未因為封城事件而有明顯的波動，現貨市場的買賣雙方庫存量均偏高，近期交易量疲弱且價格波動較小，不排除可能受到該事件所引發的預期心理而有短期小漲的情況發生。

展望後續NAND Flash合約價，由於生產未受影響，TrendForce目前維持原訂的看法，預期2022年第一季平均價格將下跌10~15%。然而，由於物流的影響難以預估，採購端恐須向其他供應商增加訂單，且議價心態也可能受到影響，不排除明年首季各項NAND Flash產品合約價跌幅有進一步收斂的可能性。