高雄37歲柳姓女子經由試管嬰兒懷上異卵龍鳳胎，但懷孕期間女寶寶的羊水袋竟掉出陰道口並且失去心跳，高雄長庚醫院緊急執行子宮頸環紮術，才成功保住另個男寶寶性命，並在84天後順利生產，目前男寶寶已經3個月大、重量4300公克，身體狀況也相當健康。

隨著人工生殖技術進步及政府擴大補助專案，多胞胎妊娠比例逐年升高，但伴隨的併發症和風險也相對高出許多，多數多胞胎遇上危險狀況，往往會同時發生不幸。柳女結婚6年，好不容易經由試管嬰兒懷上異卵龍鳳胎，但懷孕17周時，女寶寶的羊水袋竟膨出於陰道口，由於是初次懷孕，柳女相當緊張，立即到高雄長庚就醫。

高長婦產部副部長蔡慶璋表示，當時柳女懷的女寶寶羊水袋膨出陰道口，而女寶寶也沒了心跳，一般遇到類似情況，會將2個嬰兒引產，但在懷孕周數這麼少情況下，若第2個寶寶也分娩，身體器官都未發育成熟，幾無存活可能，考慮到柳女求子過程艱辛，且無明顯感染跡象，決定先將無心跳的女寶寶產出，並進行緊急子宮頸環紮術，讓男寶寶持續留在母體。

高長產科主任鄭欣欣指出，與柳女討論後，決定先將女寶寶產出進行緊急子宮頸環紮術，而臍帶幸運在娩出過程中與女寶寶分離留置子宮內，術後再給予抗生素及安胎治療。柳女臥床近2周後，開始嘗試下床活動，並在懷孕19周時出院回家安胎。

鄭欣欣表示，柳女孕期28周時，因腹痛及出血到院急診，子宮頸也開始有變化，但經過1周安胎因羊膜炎於29周自然娩出1160克的男寶寶，在兒科團隊和家人細心照料下，目前男寶寶已滿3個月，體重也達4300公克，且身體狀況相當健康。

蔡慶璋表示，高長團隊第一次在雙胞胎個案上將已經軟化擴張的子宮頸進行環紮術，文獻上也只能查到零星的個案報告，而孕婦可以不用臥床到生產，又是另一個驚喜，柳女相隔84天再產下健康的第2個寶寶，是高長團隊與媽媽的全力配合的好結果，未來，高長的母胎醫學中心也將開設高危險妊娠特別門診，提供孕婦們更完善的照護。