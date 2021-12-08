據「@南京發佈」微博消息，昨天（12月7日）23時，南京市鼓樓區1例外省市確診病例的密切接觸者陸某在集中隔離期結束後，繼續居家健康監測期間核酸檢測，結果呈陽性（已隨即轉運至南京市公共衛生醫療中心，規範隔離診治）。今天（8日）早晨，經市級專家組診斷為新冠肺炎確診病例（普通型）。

陸某，為外省市確診病例的密切接觸者，12月5日解除集中隔離醫學觀察，期間11次核酸檢測結果均為陰性。12月5日轉為居家健康監測，12月6日、7日按要求前往金達花園核酸採樣點進行核酸採樣，6日檢測結果呈陰性，7日檢測結果呈陽性。

接報後，南京市、區兩級立即啓動應急處置機制，迅速開展流行病學調查、人員排查、核酸檢測、轉運隔離等措施。截至2021年12月8日7時，共有密切接觸者30名，已落實集中隔離並採樣20人，其餘已在落實管控中。目前，核酸檢測結果已出5人（包括同住的陸某母親）皆為陰性，其餘結果待出；已排查到次密切接觸者105人，正在落實管控中；對其它風險人員205人進行管控並採樣，核酸檢測結果均為陰性；已採集陸某住家環境樣本202份，核酸檢測結果均為陰性；對陸某居住的2個小區按要求實施封閉管理；對陸某住家環境和活動場所開展終末消毒4000平方公尺。

★南京疾控建議：合理規畫出行地，近期非必要不離寧

南京今天舉行第32場新冠疫情防控發佈會，南京市疾控中心副主任丁潔呼籲，合理規畫出行地，做好健康監測。近期非必須不出境、非必要不離開南京，不要去中高風險地區，也不要去近期有病例報告的地區旅遊、出差等。

如果確實有需要要前往這些地區，要在出發前及返寧後均向所在社區（村）報備或所在單位報批。在途中做好個人防護，同時做好對於自身的健康監測，如果目前正在市外出差、旅遊等還未返寧人員請做好旅途、就餐等過程的個人防護。密切關注國內各地區疫情信息，如果滯留在涉疫地區，一定要嚴格遵守當地的防疫措施。