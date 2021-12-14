中研院基因體研究中心P3實驗室前研究助理(案16816)染疫，最新檢驗結果出爐，匡列的居家隔離人數有110人，目前採檢均為陰性，自主健康管理36人中，35人陰性、1人檢驗中。而擴大自我健康監測人數為349人，其中檢驗307人，306人陰性，1名檢驗中。

圖為中研院女研究助理接觸者採檢結果。(指揮中心提供)

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。另外有關中研院感染案，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前採檢都是陰性。