面對全球低碳轉型，淨零排碳趨勢，台泥董事長張安平8日指出，淨零排碳是生產過程中要把碳解決，不是買一個碳、綠的權證來平衡，以生產來講，淨零排碳是非常難的事，一定要做到碳捕捉，但目前技術還不到位，2030以後技術應該會愈來愈到位，應該做得到，但以我們而言，目前還做不到，朝這個方向努力。

工商協進會8日召開理監事會議，張安平會前接受訪時指出，政府的碳排路徑圖，目前還沒有太清楚。他提到，電在全世界都是排碳大戶，現在的台灣電排碳量是高的，包括天然氣也有它的溫室氣體排放、負面的影響。

不過，張安平指出，碳是人類生存的議題，必須要降下來，不是碳費多付、少付的問題，是產業、老百姓要想辦法減碳，包括所有使用東西、能源等，千萬不要把錢和排碳放在一起，碳是有關人類生存，不是賺不賺錢的問題。

張安平還說，水泥業主要的方向在製程方面減碳、無碳，2030減到50％就是很難做到的事，之前的承諾是2025減15％、2030減25％，現在想辦法有沒有可能到2030減50％，目前的技術還沒辦法。