北高雄2021年自來水管線破裂頻繁，尤其影響範圍最大的300mm以上的「送水幹管」破裂、滲漏，從前年的2件，到今年更激增至9件。台灣自來水公司日前回應，將在北高雄投入10.66億元經費，改善管網老舊體質，穩定北高雄區域供水。

民進黨立委邱志偉曾經在立法院質詢時要求台水提出北高雄自來水管線汰換計畫。根據台水事故記錄，今年1月間因為仁武區的排氣閥滲漏，造成25萬戶停水減壓，5月間自來水爆管，岡山、阿蓮1.3萬戶停水，9月間高雄捷運施工不慎毀損送水幹管，影響戶數4.8萬戶，11月間岡山台1線水管破裂，造成2.8萬戶用水受到影響。

台水指出，早期為了迅速提高供水普及率，大小口徑水管都是分別使用預力混凝土管及塑膠管等經濟材質，長年使用、重車碾壓以及近年供水壓力提升，導致破管機率不斷上升，台水公司已擬定短中長期計畫，計畫在送水幹管新增備援管線、老舊管線汰換、建置計量管網及壓力監測站，並加強管線巡檢頻率。

台水整理從去年到明年北高雄相關管線汰換工程總共有10案，範圍包括岡山、茄萣、梓官、路竹、湖內等區域，其中，岡山至北嶺加壓站備援幹管工程規模最為龐大，總經費7.4億元、新建2000mm管線共2.3公里，目前工程已經發包，預計明年初開工，2025年底完工。

另外，台水投入的分區計量管網及壓力監測站建置計畫，在岡山所、大崗山廠、路竹所等區域建置，透過即時監測、分析高漏水潛勢區，並監控北高雄地區水壓狀況，即時調控水源，穩定供水壓力。