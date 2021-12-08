陳小菁劇中原是忍氣吞聲的小老婆。（三立提供）

丁力騏劇中是陳小菁初戀男友。（三立提供）

曾經演活惡女的陳小菁這次在三立八點台劇《天之驕女》飾演一位百依百順的小老婆，但近期劇情有巨大轉折，她意外得知老公張銘杰是殺害她最愛的初戀男友丁力騏兇手，決定不再忍氣吞聲，展開復仇之路，成功轉化為觀眾最愛的反派角色。網友開心表示「終於不用再看陳小菁受委屈」、「看她演壞人最過癮！」

陳小菁之前演出《炮仔聲》的反派蔡韻如一角深受觀眾喜愛，這次在《天之驕女》一開始為正派小老婆「金花」，很多觀眾覺得她演好人較沒發揮空間，當時陳小菁就笑說其實好人、壞人都是要認真詮釋，並不會覺得好人沒有發揮空間，因為好人也是有喜怒哀樂的。但網友都敲碗想看她演反派，現在金花這角色也為愛復仇開始黑化，滿足了觀眾期待。而演反派的基本要素靠狠眼神、心機、犀利的一張嘴等，算是惡女專業戶的陳小菁認為壞人變壞之前，一定有某種原因的存在，之所以變壞一定是被欺壓已久造成的反彈，把壞人無奈委屈的心理過程作足，就可以擄獲觀眾的心，重點是不管演好人壞人都一定要投入角色，觀眾才會跟著走進角色與劇情。

劇中陳小菁與初戀男友丁力騏感情糾纏20多年，談到初戀，陳小菁表示，初戀是無法記一輩子的，因為人是健忘的，笑說自己沒有時間回頭看初戀，只能每天向前走。劇中金花對丁力騏飾演的山泰極度留戀，但現實中的陳小菁在感情上是不會等待對方的，她說自己太理智，沒有把握住，機會就不等人。

陳小菁與丁力騏劇中在多年後久別重逢，沒想到丁力騏從完美初戀成了超渣腦補男，以為陳小菁的接近別有目的，用盡各種辦法傷害她。被問到在現實生活中若遇到這樣的渣男會如何處理，陳小菁笑說：「若遇到就是直接離開毫不猶豫！相信自然會有人治他。」