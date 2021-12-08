有些女生談戀愛時，會被愛情沖昏頭，化身小女人，展現出自己最柔弱的一面，讓伴侶誤以為她們很單純，不過一旦遭到背叛，她們就會露出真面目。《搜狐網》近日分享3個外表看似幼稚，但內心其實很有心機的星座女，千萬不要惹到她們。

1.雙魚座

雙魚座女生天真爛漫，給人單純的印象，她們時常沉浸在自己幻想的世界中，因此鮮少對某件事而大喜大怒，另外，雙魚座也是非常感性的星座，很容易觸景傷情，讓異性產生呵護她們的想法，不過雙魚女一旦與伴侶鬧翻或觸碰到底線，她們就會露出真面目，認為對方不懂得珍惜兩人的感情，就別怪她們翻臉不認人。

2.水瓶座

水瓶座女生不容易對人動心，不過她們內心其實一直渴望，可以遇到一個願意與她們白頭偕老的對象，有著對浪漫愛情的憧憬，因此在與心儀對象談論未來時，總會感覺到她們的純真，不過水瓶女憧憬愛情，但做事上卻非常理智，能夠分析現狀、制定計劃，因此若與伴侶分開，她們絕對會有縝密的計畫，不會讓自己吃虧。

3.天蠍座

天蠍座女生很神祕，而且有點情緒化，給人一種小女生的感覺，主要是因為她們缺乏安全感，因此經常需要別人給予她們安慰，並從中獲得調適，但這種情緒化也可能使兩人感情惡化，嚴重還可能影響家庭和諧，但天蠍女愛恨分明，自己若在感情中受傷，她們也不會讓對方好過，就算自己已傷痕累累，也會反擊對方。