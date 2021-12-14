歲末年終，2021年南部最後一場旅展將於本周末盛大展出，12月17日至12月20日高雄旅行公會國際旅展將於高雄展覽館登場，南部的民眾可別錯過今年最後一次下手旅展住宿券的好機會，墾丁福華將於現場祭出＄3900平日住宿券可入住每晚＄9790豪華雙床房含2客早餐，若於指定日入住再加贈經典雙人下午茶或晚餐。

墾丁福華的熱門商品＄3900平日住宿券，平日憑此住宿券即可入住一晚價值＄9790的豪華雙床房含麗香苑早餐2客，現省＄5890元，若於12月至明年3月平日週日至週五入住其中一晚，飯店再加碼贈送麗香苑西式晚餐2客；若於期間加價入住一般假日，飯店則招待經典雙人下午茶乙份，可享有一泊二食的住宿體驗。加碼優惠農曆春節不適用。

墾丁福華渡假飯店飯店位置絕佳，座落山、海交會的國家公園內，前眺大小尖山，後倚墾丁牧場，緊鄰小灣沙灘，距離墾丁大街僅5分鐘路程。館內設有許多休閒設施，戶外泳池有墾丁唯一50公尺標準泳道；寬敞的兒童戲水池、動靜皆宜的兒童玩樂館及梅花鹿園，可以讓親子歡樂渡過整個下午；健身房、桌/撞球區等運動設備能滿足房客的健身需求，齊全的休閒設施不論大人、小孩都可輕鬆享受悠閒時光！飯店也規畫定點旅遊以及半日遊，在解說人員帶領下可一窺珊瑚礁海岸、熱帶林及貓鼻頭等半島風光，另外也提供充足的旅遊資訊，讓遠道而來的朋友們輕鬆貼近墾丁的風光明媚。

入冬之祭正適合來四季恆春的墾丁渡過假期，想要來場輕鬆的國內旅遊，墾丁福華絕對是您的首選。12月17日至12月20日高雄旅行公會國際旅展將於高雄展覽館登場，無法到旅展現場的民眾也別灰心，飯店將提前在12月16日中午12：00搶先開放「線上旅展」，想要搶好康卻無法到場的民眾記得要到墾丁福華官網查詢。洽詢專線：08-886-2323。