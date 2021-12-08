嘉義1名16歲高二的徐小弟因父親1個月前過世，留下病重阿嬤與聾啞姑姑，他因此放學後到公園擺攤賣方塊酥，一度遭檢舉換至附近洗車場空地，消息曝光後擺攤地出現不少人潮搶買，外界也希望徐小弟公開帳戶以便捐款；而徐小弟另1名姑姑則說感謝外界善心，但拒絕捐款，希望孩子能自食其力，學習一技之長。

承天府環島慈善會理事長顏維勳日前在臉書透露，他發現嘉義市友忠公園時有位男孩拉著手推車賣方塊酥，詢問下得知16歲的男孩本身是單親低收家庭，1個月前父親過世，家中剩下阿嬤和姑姑，阿嬤雙眼失明且疾病纏身、姑姑則是聾啞人士，男孩因此擺攤貼補家用，顏維勳為此也幫忙成立團購社團。

消息曝光後擺攤地出現不少人潮搶買，外界希望徐小弟公開帳戶以便捐款；而徐小弟另1名姑姑則說感謝外界善心，但拒絕捐款，希望孩子能自食其力。（翻攝自顏維勳臉書）

徐小弟的消息曝光後，各方人士設法捐款給他，紛紛詢問帳戶資訊；據悉，徐小弟的姑姑發文回應，非常謝謝外界的關心，但她希望給孩子謀生的能力，讓他們未來能自食其力，與其給魚吃，不如給釣竿、教釣魚，她與丈夫將台北的工作辭去回鄉幫忙家裡，就試著讓孩子賣看看丈夫公司的產品，前提是不影響到課業。

徐小弟姑姑說，因為徐小弟的父親過世，家中剩下徐小弟與其弟弟2人須支撐著這個家，小時候是她獨自撐著，如今徐小弟也已長大，懂得分擔擔子，讓她相當欣慰，哽咽地說希望未來能朝好的方向發展；網紅鳳梨今得知消息後也詢問粉絲徐小弟的資訊，並默默排隊購買方塊酥，以行動給予支持。