運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，生肖雞、牛、兔、猴、馬的人，他們年輕時吃過苦、受過累，但是他們不放棄，終於迎來好時機，中年時來運轉，得到財神爺的眷顧，財運飆升，大財小財一起來。

生肖雞

屬雞的人有個致命的缺點就是太過高調，導致年輕時得罪許多人，或受小人陷害。好在他們天生精明能幹，腦子靈活，口才好，步入中年後不管在什麼行業都能如魚得水、大把撈錢、事業通達，財運將一飛衝天。

生肖牛

屬牛人有才華，容易吸引貴人，即使現在普普通通，將來必會事業有成。他們做任何事都要做到最好，會為事業努力奮鬥。屬牛人中年會得到很多的機會，事業如日中天，一步一步拿到應得的財富與地位。

生肖兔

屬兔人總是能後來居上，越老越有本事。平時很低調，不愛表現，總是給人不進取的感覺，但其實這只是在儲備能量。中年開始正財運極強，事業出現轉機，薪資大幅度提高。而偏財運也來錦上添花，可喜可賀。

生肖馬

屬馬人很愛展現自己的才能與威風，反而容易招小人。年輕時不太順，但在中年以後開始身邊的福星越來越多，不但處處逢貴人，還會得到上天的獎勵，求財順利沒什麼波折，有坐享其成的好運氣。

生肖猴

屬猴人的運勢會稍微波折些，要轉運必須到中年，中年後思想會更成熟，辦事順利，運氣也好了。他們的貴人運比較好，橫財顯現，賺錢不走彎路，輕鬆愉快賺得滿滿財富，從此躋身富人行列。