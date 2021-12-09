晉弘(6796)向台灣證券交易所送件申請股票上市，為今年度第23家國內公司(不含國內創新板1家)申請股票上市。此外，昶昕(8438)、峰源-KY(6807)通過上市審議委員會審議。

晉弘實收資本額3億元，主要產品為多合一數位醫學五官鏡、醫學影像輔助辨識軟體、拋棄式內視鏡及其相關零組件。2020年稅前淨利0.6億元，每股稅後盈餘2.41元。

昶昕申請上市資本額6.29億元，主要業務為電子業線路成型特用化學品及循環再生工業金屬鹽等產品研發與產銷。2018年到2020年稅前淨利0.54億元、0.24億元及1.13億元，每股稅後盈餘為0.64元、0.07元及1.12元，今年前三季稅前淨利2.13億元，每股稅後盈餘為2.74元。

峰源-KY資本額4.5億元，申請上市時淨值14.35億元，主要業務為室內家具研發、生產及銷售。2018年到2020年稅前淨利1.64億元、2.62億元及2.6億元，每股稅後盈餘2.71元、4.37元及4.26元，今年前三季稅前淨利2.43億元，每股稅後盈餘為4.26元。