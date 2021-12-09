在外租屋很多事都需考慮，有網友發文詢問，大家去看租屋處時會注意哪些地方，除了採光通風外，是不是也會檢查浴室或漏水壁癌的問題，希望過來人能給他一點建議，文章一出不少熱心網友提供經驗，表示還要注意房東與鄰居，且最好不要租在超商或餐飲業樓上。

原PO在PTT的WomenTalk板上發文表示，他即將和房東預約看房，想先了解看房有哪些注意事項，詢問看房除了基本的採光通風、浴室、有沒有漏水和壁癌要注意外，大家還會注意哪些地方。

文章一推出不少網友留言建議，租屋時一定要注意房東與鄰居，「鄰居很重要，作息不一樣很麻煩，尤其那種日夜顛倒的，吵到你不用睡」、「記得看房東，鳥毛雜事要求一堆的就不要了」、「鄰居做什麼的，不要遇到瘋子」。

也有過來人建議，最好不要租在超商或餐飲業樓上，「如果樓下是超商建議不要，我住過，一直有開門叮咚聲，還有喝酒抽菸的味道」、「樓下有餐飲業的話，蟑螂老鼠很多」。

除了上述幾點，網友也提供許多注意事項，「台電電錶是標配」、「天花板不要是輕鋼架」、「熱水器，朋友之前租到一間冬天洗不到五分鐘就沒熱水」、「飲水機上次維護時間」、「逃生路線」。