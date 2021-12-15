近兩年台股景氣熱絡，吸引不少人投入股市，然而有網友卻抱怨，老婆是全職主婦，近期很愛玩股票，甚至喜歡跟朋友們炫耀，讓他覺得相當困擾，於是上網求助網友該如何溝通，引起熱烈討論。有網友提及，玩股票也許是主婦們的成就感來源，「這代表他的生活很無聊，這才是大問題。」

該名網友在PTT論壇WomenTalk版以「老婆很愛玩股票怎麼辦」為題發文表示，老婆是全職主婦，平時很愛玩股票，起初他並沒有意見，「只是她很愛到處講那個誰誰誰（鄰居、親戚、以前同學、小朋友同學的媽媽等等）買了什麼什麼股，一個禮拜就賺好幾萬之類的話，實在太常講了，我聽了很悶。」

原Po常常提醒老婆，很多人嘴上說賺錢大多都是騙人的，不然可以請她貼對帳單或明細證明，沒想到反而被回嗆，「憑什麼人家要貼給你看」不僅如此，有次老婆抱了很久的股票好不容易獲利，馬上貼給別人炫耀，讓原Po相當不解，「我跟她說不要這樣，這樣會惹人嫉妒，她就回我，這奈米獲利哪有人會嫉妒，你真小家子氣，有好幾次都快要吵起來。」

原Po與老婆在操作股票的想法上有不同意見，急著上網求助尋求網友們的意見，有不少人勸他要注意一下都在買賣哪種股票，「小心自己的存款」、「這些都還好啦，注意有沒有盲目跟單的症頭就好」、「小心自己的錢不要被賠光就好」、「最好注意一下他買什麼股」、「哪天踢到鐵翻賠一次大的就會改了，建議你的錢先藏好吧。」

此外，有網友提醒，操作股票獲利也許是全職家庭主婦的少有成就感，可以陪伴老婆做一些別的事情轉移注意力，「這代表他的生活很無聊，這才是大問題」、「股票是她的成就感來源啊，你跟她一起找些新的呢？」、「不干涉對方的操作也從未為這個吵架，你老婆也需要成就感」、「給他其他有成就感的興趣吧」、「成就感是家庭主婦的救贖，勸你不要輕易說出詆毀的話」、「可能她也需要自己賺錢的成就感&自重感，立場對調就知道了。」