台中市政府警察局第六分局為加強相關案件偵處，特別舉辦「性侵害案件司法流程暨司法訊問技巧」講座，展現守護婦幼安全的決心。（民眾提供／盧金足台中傳真）

聯合國統計，婦女人身安全3大威脅是性侵害、家庭暴力與跟蹤騷擾，因應立法院會2021年11月19日三讀通過跟蹤騷擾防制法，並於公告後六個月施行，台中市政府警察局第六分局為加強相關案件偵處，特別舉辦「性侵害案件司法流程暨司法訊問技巧」講座，展現守護婦幼安全的決心。

台中市警察局第六分局為精進員警辦案能力，特請台中地方檢察署主任檢察官洪淑姿擔任講習的講師，講授相關法條及辦案技巧，從陪同被害人驗傷採證、蒐集加害人生物跡證、現場微物採證到檢測酒精藥毒物反應等，精進警察專業知能，檢警交流熱絡，廣受在場員警好評。

轄內若遇陌生人性侵害重大案件，即啟動「性侵害被害人一站式服務」，連結司法、警政、社政、衛政等網絡合作，由檢察官親自至本市配合的4家專責醫院，包括署立台中醫院、署立豐原醫院、國軍台中總醫院或中國醫藥大學附設醫院親訊被害人，減少被害人重複陳述，避免其遭受二度傷害。

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎表示，透過辦理講習，加強員警辦案技巧，使員警對婦幼相關法令更加熟稔，提升破案率，維護轄內婦幼安全，提升台中市治安滿意度。