歐洲央行(ECB)副行長Luis de Guindos說，歐元區通膨回落到目標水準，所需的時間將比預期的更長，但是迄今為止仍沒有跡象顯示高物價正在推進工資上漲。

儘管歐洲央行一直堅稱，通膨是暫時的，而且將自行回到目標水準，但越來越多的政策制定者表示，他們擔心有可能出現不是那麼好的結果。

Guindos在大力重申歐洲央行近期立場的同時也承認，通膨的風險在於上漲方面的「溫和」，下降速度將比人們原先預期的要慢。

Guidos認為，完全地相信明年初通膨將開始下降，明年下半開始進一步減速，並將趨於2%目標。或許向2%靠攏需要一些時間，但毫無疑問的，通膨將在2022年下降。

副行長還淡化了高物價成長的影響，認為沒有證據顯示工資正在對暫時性的物價壓力做出反應。但是工資在2022年的成長將比2021年高，此外也必須密切關注工資演變和工資協商的進展。

另外副行長還表示，雖然供應鏈瓶頸和傳染病相關的社交限制可能在短期內對經濟成長造成影響，但是這些因素不太可能產生進一步的影響，並不認為這些會阻礙歐元區的復甦。