壹傳媒創辦人黎智英、前香港支聯會副主席鄒幸彤及何桂藍，涉及2020年6月的一起非法集結案，案件今（9日）10點裁決，其中黎智英及鄒幸彤被裁定煽惑他人參與未經批准集結罪名成立，而鄒及何桂藍被裁定明知而參與未經批准集結罪成。

據港媒報導，控罪指黎智英和鄒幸彤於2020年6月在香港維多利亞公園噴水池外，非法煽惑他人明知而參與未經批准集結。鄒幸彤和何桂藍另被控於同日同地，在無合法權限或合理辯解下，明知而參與未經批准集結。

案件11月4日在香港區域法院續審，3人否認煽惑他人參與、及明知而參與未經批准的集結2項罪名，法官則裁定本案表面證供成立。

控方認為，黎智英在訪問中提到一定會前往集會，到案發當日下午4時，他現身維園噴水池，隨即被一群記者包圍，他必定知道自己出現會引起「聚旗效應」，從而造成煽動的效果。

本案原有26名被告，其中16人早前已認罪，被判監禁4至10個月，羅冠聰及張崑陽已離港，日前認罪的李卓人、蔡耀昌、梁耀忠、梁錦威及胡志偉，則還押至本月12日判刑。目前，黎智英正在赤柱監獄服刑。