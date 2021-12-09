都更、危老重建，已躍居為顯學，不過都更危老推動師支付的費用，並不在共同負擔之內，以致多年來參與都更危老案的整合過程，通常最後不是都「做白工」，就是面臨傾家蕩產；中華都更全國總會表示，都更總會正研擬推動「都更危老整合業管理條例草案」，整合全台3萬名都更危老推動師，建立人必歸業、業必歸會制度，讓收費標準、制度更透明化。

都更危老旺爆，隨著熱度升溫，中華都更全國總會理事長張美麗表示，將於18日舉辦110年第八屆都更高峰論壇「都更危老整合論壇」，邀集產官學界專家，推動全台3萬危老推動師，建立「危老整合人」制度。

張美麗表示，此次論壇焦點，將為明年都更總會積極推動的「都更危老整合業管理條例草案」舖路，目前台北市推動師就有2.4萬多人，12個行政區設置有139處危老工作站，但這些推動師的前途何在、培訓課程、專業能力評量、整合作業費用，收費標準、遊戲規則有待加強。

都更全國總會去年取得TTQS銅牌認證，規劃「都更危老整合人」ICAP課程。期待未來推動都更危老整合制度，並建立其商業模式。

中華都更全國總會創會理事長吳錦宗表示，一件都更危老案，從開始整合到成功，平均動輒十年，作業相關費用大概耗資1500~2000萬元，但都更危老案當中「共同負擔」費用項目中，過去都沒有納入都更危老推動師所支出的這些費用，現階段這些推動師不是自行代墊、就是從建築師事務所提列作業費用，甚至可能傾家蕩產，相當不合理。

吳錦宗表示，現行危老重建條例自2017年正式上路，實施僅10年，至2027年落日，遲早還是要停止、回歸都更條例母法；因此都更危老推動師如何納入管理，建立公開透明收費制度和標準，堪稱當務之急。

據了解，都更全國總會正研擬民間版「都更危老整合業管理條例草案」，將來推動進入立法院立法實施。推動師收費標準可能朝三種方向，包括依實施者分回總銷的一定比例、列入「共同負擔」費用項目、或依營建成本一定比例，據以收費，打破行情混亂、或推動師作白工的現狀。