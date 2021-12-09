媒體在國民黨主席選舉期間報導前任黨主席江啟臣坐擁「網路機器人大軍」，在國民黨主席選舉中起到效果，選舉後與國民黨主席朱立倫交接「網路機器人大軍」。民進黨立委羅致政今天在立院司法法制委員會質詢此事，法務部長蔡清祥表示，有證據的話會請權責單位處理。

民進黨立委羅致政（右）質詢法務部長蔡清祥（左）。（取自國會頻道）

羅致政質詢，江啟臣在中央黨部坐擁網路機器人大軍，後來又交接機器人大軍硬體軟體給朱立倫，可以發訊息，這樣算不算網軍？蔡清祥說，要看背後什麼人在操作，然後做什麼行為。

羅致政再問，這要不要專案調查一下？蔡清祥表示，如果有相關證據顯示可能是事實的話，權責單位應該要處理。

羅致政也質詢，民進黨立委邱議瑩上次大選期間，不到一夜之間，貼文被一百多萬個留言攻擊，很多來自境外，這是不是網軍？蔡清祥說，一百多萬帳號都純粹是國內的，不太可能。

羅致政問，那能不能指控是國民黨的？蔡清祥說，要看有沒有證據。羅致政說，我也不能亂指控，這就是問題，境外才是問題，境內可以指控其他政黨搞網軍嗎？這都是道聽途說，「我沒有在這裡指控任何人」，主持會議的國民黨立委葉毓蘭說，「最好，沒有指控任何人。」