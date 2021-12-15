外界關注新北市市長侯友宜對公投的態度，侯13日發長文強調「我思故我在」，然內容卻仍未明確表態引發各界關注。對此，高雄師範大學通識教育中心副教授蔡天助表示，公投表態本就具有風險，侯身為政壇大咖必想在政途有所發展，雖目前藍營基層對侯有雜音，但他樂觀認為「情勢會變」，畢竟政治情勢就是隨時都在變動。

蔡天助今日（15）接受香港媒體《中評社》訪問表示，侯友宜對公投的態度顯然是顧慮新北市民對核四的疑義，「千字文」確實說出了很多人對藍綠惡鬥的厭倦，畢竟台灣已面對多場選舉，即便公投通過執政黨也未必會執行，故這篇文很得部分知識份子與新北市民的胃口，有利將未來支持度拓展到最大化。

蔡天助指出，侯友宜長期雄霸民調冠軍寶座，現今無論藍綠都沒人有勝算能戰勝侯，對藍營而言，只要侯能讓藍營少一個威脅都好；對綠營來說，不管派出副總統賴清德、行政院院長蘇貞昌、桃園市市長鄭文燦都沒有必勝把握。

針對侯友宜的表態，蔡天助分析，觀察看來藍營內確實有人逼侯表態，尤其是保守勢力或退伍軍人那塊，如此恐正中綠營下懷，因為綠營就是希望國民黨意見分歧、內部分裂，上演一齣「團結的民進黨在對抗分裂又軟趴趴的國民黨」戲碼。蔡認為，侯如今聲勢必然會想在政壇有所發展，自然也不會把路走絕，新北市作為大票倉，不把話說死，未來空間就很大；目前藍營基層雖對侯有雜音但「情勢會變」，戒急用忍方能踏實向前，眼前顧好才能顧其他，侯的個性比較樸實，不會隨便畫大餅給人家。