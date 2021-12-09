統振(6170)11月合併營收為2.52億元，月減少3.25％、年減少19.3％；累計前11月合併營收為27.31億元，年減少18.08％。

統振表示，10月29日接軌沙盒實驗正式啟動營運後，引導外籍移工透過合法之管道辦理小額匯款，不僅手續費較傳統銀行便宜，且快速到匯優於其他匯兌方式，帶動外籍移工使用旗下Q pay APP系統進行小額匯兌的需求增加，統計今年前11月總會員數年增54％，推升了公司累計前11月金融科技匯款服務的營收較去年同期成長64％，奠定統振營運規模放大，同時助力獲利表現持續精進。

金管會近日宣布修正「金融機構防制洗錢辦法」等兩項辦法部分條文，將外籍移工匯兌公司納入受規範的對象，而「外籍移工國外小額匯兌業務」是屬於「有限」執照，服務對象限制在8類至11類的產業及社福移工，匯款金額及模式皆有限制，僅能將款項匯回外籍移工的母國。統振已為本國第一家獲准辦理外籍移工匯兌業務的公司，仍持續強化Q pay APP的友善金融環境，落實雙邊KYC作業，且每人每筆匯款上限為新台幣3萬元、每月5萬元、每年40萬元，並運用大數據分析單筆金流去向，統振將憑首家合法業者的領先優勢，隨著台灣移工開放重啟入境，持續開拓在台外籍移工金融科技(FinTech)更多的市場份額。

展望2021年第四季，統振表示，台灣近日已辦理移工專案引進，根據勞動部移工入境規畫，12月14日以前預計可以有2500名移工入境，有望帶動統振金融科技與通訊的業務蒸蒸日上；再者，統振在集團資源整合綜效發揮之下，致力創造金融科技與通訊、能源、流通三大主要事業體齊步穩健擴張，挹注公司整體營運良好成長動能，同時期望透過集團多角化的經營策略，穩健的營運淨現金流，助力提升營運效率並進一步優化財務結構。