為因應國內缺工、長照需求，中央流行疫情指揮中心原本提供1700床集中檢疫所床位供勞動部運用，但為因應春節專案，指揮中心將從明天起至22日僅提供200床集中檢疫床位，後續也會視狀況定期公布床位。

新冠肺炎從去年開始影響世界各國，中央流行疫情指揮中心也從去年就祭出邊境嚴管措施，而今年5月中旬因國內疫情爆發，再度全面禁止外國人入境，直到今年11月11日才又重新開放印尼移工入境，但要求應全面入住集中檢疫所。

勞動部部長許銘春上月在立法院備詢時曾預估，準備1700張檢疫床位，預估每個月可供2500人使用，但據勞動部統計，至今實際入境移工人數僅有610人，包括495人為家庭、115人為事業類移工，勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠表示，2500人是連續使用的情況，但因為當時開放較急迫，加上許多移工可能在今年5月時完成訓練後，因無法入境台灣工作大多返鄉，要再通知安頓家裡後，再至城市PCR、隔離，時程較充促所致。

薛鑑忠提及，目前610名入境的印尼籍移工，確診新冠肺炎人數達21人，但經後續疫調並無發現如疫苗接種資料不實、PCR造假等情事，而目前入境的移工都是先前就訓練完畢，沒有在訓練機構群聚感染的問題。