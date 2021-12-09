南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙。（民眾提供／吳建輝南投傳真）
南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙。（民眾提供／吳建輝南投傳真）
南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙。（民眾提供／吳建輝南投傳真）
南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙。（民眾提供／吳建輝南投傳真）
南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙。（民眾提供／吳建輝南投傳真）
南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙。（民眾提供／吳建輝南投傳真）

南投縣仁愛鄉合歡山今天下午1點左右發生火燒山意外，台14甲線19.5k翠峰路段邊坡火燒山，火勢猛烈濃煙直竄天際，就連在北峰登山的民眾都看得到濃煙，警消表示，目前火勢一路往上蔓延，已申請直升機協助救援。

警消表示，下午1點46分接獲通報，隨即調派仁愛、中心碑、埔里、魚池等峰隊前往搶救，但由於起火點在邊坡，消防隊員人車無法搶救到火源，火勢也不斷往上蔓延，目前已經直升機協助救援；警方表示，詳細的起火原因仍有待後續調查釐清，

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