根據路透社9日調查結果，因為印度蔬菜與水果價格大漲，當地11月消費者物價指數(CPI)可能一舉突破5%，但尚在印度央行所設目標值之內。

8日，如外界預估一樣，印度央行維持目前的低利率不變，但該央行表示，短期內民眾應會持續感受到物價上漲壓力。目前學者專家對印度11月通膨預估是在5.1%，高於10月的4.48%。同時，印度CPI大概也會連5個月，都不會超過當地央行的目標區間2%至6%。

13日，印度官方版的CPI將會正式出爐。

印度調研單位QuantEco認為，雖然11月燃油稅調降，加上計算基期等因素，CPI本來可望不會衝太高。但是，沒想到期間的新鮮蔬果售價飆升，以及天候不穩下大雨，還有液化石油氣與煤油價格上漲，都助長通膨氣焰。

印度進口最大宗的布蘭特原油，11月價格下修超過16%，8日交易價格約在每桶75美元。

跟2020年的CPI相比，2021年的本有趨緩跡象，但手機通訊費用以及衣物價格上漲，迫使印度物價可能又會上揚。

Emkay全球金融服務公司指出，當地電信費用大漲、鮮食價格波動以及新冠病毒新變種病毒株等，都會加劇已被高燃料費用與高原物料價格所拉抬的CPI。

沒想到，印度央行並未大力打壓當地通膨，仍然預估本財年第3季的CPI為5.1%，第4季升至5.7%。

路透社表示，用來計算印度央行向銀行業者借錢的逆回購利率，2022年底可望增至4.10%。不過，在2022年第1季時，應該就會首次升息一碼。至於回購利率方面，第2季時預估才會上調一碼。