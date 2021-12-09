根據最新實價資料顯示，國際地標101大樓有多筆實價租賃紀錄，56樓今年10月揭露每坪租金4200元，54樓租金每坪4179元，雙雙寫下今年信義計畫區租金行情的前兩高，雖然101大樓屋齡已經17年，但超高大樓優勢與國際地標的大樓形象，仍對於大型國際企業有一定的吸引力。

目前出現實價揭露單坪4000元租的辦公大樓，包括有台北101大樓、國泰置地廣場、南山廣場、信義經貿大樓與新光信義金融大樓，由於整體空置率下滑，在市場上待租的空間有限，今年實價每坪4000元以上的個案，大多數都出現在101大樓內，最高的一筆是今年10月月租202.6萬元，單坪租金達到4200元，樓層則是高樓層的56樓，該筆實登是目前今年為止信義計畫區今年單價最高的一筆。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，101大樓是國際的地標大樓，雖然每坪租金4000元以上，但與其他國際大城市相比還是相對便宜，因此能夠入駐101大樓，對外商企業相當有吸引力，而101大樓也是唯一屋齡超過15年，租金還能站穩每坪4000元的頂級A辦，該大樓已接近滿租，未來換約或是新租客進駐，租金都還有緩步向上推升的空間。

信義全球資產管理公司指出，台北市區的辦公商圈的平均空置率續低，由上季2.43%下降至1.74%，七個商圈中就有六個商圈的空置率在２％以下，供需狀況緊張有利房租走揚，超低空置率有幾項原因，包括新大樓不是自用就是先被預租，危老讓現貨減少、企業成長擴增辦公空間、網購等新企業擴增需求等。