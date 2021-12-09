艾佛烈蒙利納演出八爪博士。（索尼影業提供）

《蜘蛛人：無家日》獨家限定套票活動。（索尼影業提供）

眾所期待的《蜘蛛人：無家日》上週也公布了3款反派角色海報，許多人對於能邀請過去經典反派的演員再度演出實在令人驚豔，漫威影業總裁凱文費吉表示就是要讓演員變得跟你一樣興奮：「我們不把試鏡選角視為理所當然，一定是請對方坐下來討論，並分享我們的期望和夢想，必須要將大家帶往夢想前進，信任彼此並且互相包容，才有辦法達成。」飾演蜘蛛人的湯姆霍蘭德（Tom Holland）表示：「對一個同時是蜘蛛人的演員還有粉絲來說，超期待能看到他們穿著那些衣服，再次變身這些角色！」

提到與這些回歸演員們的對戲狀況，湯姆霍蘭德興奮不已：「可以看到艾佛烈蒙利納被現代先進的技術嚇壞真的超好玩，過去《蜘蛛人2》八爪博士是被4、5個人抬著移動，現在他只要站在平台上就能移動了，他就像小朋友一樣興奮。」而提到威廉達佛，湯姆則說：「只要威廉達佛變成綠惡魔就超恐怖，排練時他只要開始笑，說著有多討厭彼得帕克，我就像回到五歲在電影院看蜘蛛人一樣。」但提到傑米福克斯時又表示：「傑米福克斯不會讓你備感壓力，他非常平易近人，親切又有趣，但他只要一切換模式，馬上就變的很恐怖。說實在的，我願意跟傑米福克斯一起繼續完成任何事情，我太喜歡他了。」

另外，片商索尼影業也將與「漫威蜘蛛人期間限定店」合作推出全台獨家限定套票，即日起在電商平台正式開賣，每組只要599元，含2張全台影城通用電影兌換券加贈電影《蜘蛛人：無家日》全台獨家限定好禮5選1，有蜘蛛人黑金戰衣版造型吊飾、蜘蛛人黑金配色USB傳輸線、蜘蛛人金屬戰衣版LOGO炫彩筆記本、蜘蛛人金屬戰衣版LOGO造型鑰匙圈、蜘蛛人金屬戰衣版LOGO造型徽章，明年1月3日起憑券至全台四家店點即可領取限定好禮。更多詳情請洽活動官網。