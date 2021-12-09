逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，疫情不如預期嚴重，加上輝瑞疫苗第三劑可抗Omicron的消息傳出後，市場恐慌心理消退，美股連3日上漲，台股9日開高走低，早盤雖一度衝上17925點，航運、面板、元宇宙概念股走強，但盤中一度翻黑，所幸尾盤拉抬收漲81點，日線拉出紅K下影線。

半導體類股9日賣壓沈重，主因美系外資示警半導體景氣循環2022年見頂，降評聯電、力積電、世界先進，惟台積電維持買進評等，但後續大盤要站穩萬八，晶圓雙雄仍占有舉足輕重的地位。至於航空雙雄長榮航、華航9日因美西塞港狀況無解，海運轉空運需求增加，吸引資金進駐，股價爆量上揚；貨櫃三雄午盤後同樣向上拉高，萬海更拉出逾半根漲停板。

以過往春節熱錢大量湧入角度，大盤挑戰萬八關卡勢在必得，選股關注元宇宙、半導體、航運等族群，晶圓雙雄及金融股可望扮演大盤衝關要角。此外，本周納入投資組合的元太，11月營收為23.75億元，月增7.64％、年增71.74％，創近9年單月新高，第四季業績有望創下今年單季高峰。