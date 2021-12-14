逐洞賽｜摩爾投顧分析師張志誠

摩爾投顧分析師張志誠表示，Omicron疫情不確定因素加深，加上本周美國與歐洲央行都將召開利率會議，市場對於聯準會（Fed）是否加快縮減購債抱持觀望，拖累美股四大指數13日同步收黑，台股14日開低震盪，權值電子股表現疲弱，航運股全面回檔，終場重挫168點，回測17600點關卡，目前距離萬八看似一步之遙，但能否攻克仍以量能論成敗。

台股近期雖陷區間整理，不過整體指數續沿短期均線盤堅，中多格局並未改變。外資11月淨匯入1700億多元，潛在買盤伺機等待，且主計處上修台灣明年國內生產毛額（GDP），加上11月出口訂單暢旺，以及多家重量級公司11月營收亮麗，搭配年底集團及法人作帳啟動，股市拉回反而提供進場機會。操作上建議汰弱留強，逢低承接一些遭到低估的權值股，或是本益比偏低、前景可期的股票轉移。

至於本周納入投資組合的樺漢，受惠客戶需求暢旺，加上缺料問題緩解，11月營收達100.53億元，創歷年同期新高。