王力宏被李靚蕾指控婚後約砲、召妓，在昨晚首度發文表示自己活在恐懼、勒索和威脅之下，李靚蕾今早秀出心理師專業分析回擊，批評王力宏發文「是很典型的利用情緒操控（gaslighting）的方法」，試圖為自己脫身。兩人攻防引發關注，Icu醫生陳志金跟風分享「Gaslighting煤氣燈操縱」解釋，還感謝李靚蕾發文，讓自己學習到這個單字。

陳志金在臉書發文，「看新聞長知識，Gaslighting這個名詞我之前也不懂。大家不必因為這幾天一直在追這個新聞，而覺得自己為什麼要這麼八卦？這事件有許多值得我們學習、討論、和警惕的地方。

陳志金引述維基百科介紹，煤氣燈效應(gaslighting)是一種心理操縱的形式，其方法是一個人或一個團體隱秘地讓受害人逐漸開始懷疑自己，使他們質疑自己的記憶力，感知力或判斷力，其結果是導致受害者的認知失調和其他變化，例如低下的自我尊重。因為其使用否定，誤導，矛盾和錯誤資訊，煤氣燈效應使受害者心理上去穩定化以及使受害者不再相信她/他們原來的信仰。

在現實案例中的範圍，可以從虐待者否認先前發生過虐待事件，到虐待者意圖使受害者迷失方向的怪異事件的發生。例如：2021年12月，李靚蕾即爆料和王力宏仍有婚姻期間做過心理諮商，諮商師即表示王力宏對李靚蕾有gaslighting的行為，相當過份。

陳志金認為，這事件有許多值得我們學習、討論、和警惕的地方。還打趣地表示，「況且現在如果寫別的文章，也沒什麼人在看。要蹭，就大大方方的一起蹭」。