54歲符姓男子上月28日殺害84歲父親，不僅伴屍9天，還殘忍剁下父親的四肢、頭顱，丟至溝渠內，警方8日循線逮捕符嫌，雖然符嫌供稱不滿父親家暴、言語怒罵才犯案，但警方發現符嫌父母分居已30年，詳細凶殺動機仍待絲剝繭釐清中。符嫌稍晚也被送移送至新北地檢署，檢方訊後認為符嫌罪嫌重大，向法院聲押禁見。

檢方表示，符嫌涉犯殺人罪、損壞及遺棄屍體罪嫌，又因殺害直系血親尊親屬之罪嫌重大，所犯為死刑或無期徒刑之重罪，且符嫌另有逃亡或湮­滅事證之虞，為保全本案刑事追訴、審判，稍早已向法院聲請羈押。

據悉，符嫌上月24日才將父親從台中接回新北永和住家，豈料，4天後在家中利用枕頭悶死老父，因屍體腐爛、散發惡臭，符嫌本月6日揹著老父到7樓頂，利用美工刀、鋸子肢解分屍，符嫌割下頭顱及四肢，宛如古代酷刑「人彘」，將屍塊裝於白色置物箱內。

隔天，符嫌利用行李箱運屍，騎乘機車棄屍於永和區瓦磘溝，8日民眾發現軀幹在水面上載浮載沉，案情才因此揭發。警方接獲重要線索，符嫌棄屍過程被路過民眾目擊，8日晚間循線逮捕符嫌。

永和警分局8日晚間逮捕符嫌，但符嫌態度從容，警方到場時還不時從窗戶觀看樓下動態，他主動開門後坦承犯案，但他卻供稱，不滿父親長期家暴母親才犯案，但符嫌與父親分居多年，符嫌上月才將父親接回家中，說法明顯前後不一，詳細動機仍待檢警釐清。

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