衝刺今年最後一波節慶商機，看準緊接而來的聖誕、尾牙及年菜提早採購需求，Global Mall環球購物中心首次於12月祭出「年終大禮包」加碼回饋六大好康，搭配滿3000元折200元與抗漲專區，力拚12月業績成長超過10％。

環球指出，今年周年慶在電商與實體同步促銷下，全檔業績增長8％，其中電商部分截至11月為止增長10倍之多，且其中電商客單是實體客單的4倍，主要是電商購買主力為3C家電、美妝、美食，而實體銷售主力則在於美食、居食雜貨與3C家電，電商客單相對高，為此，為延續雙11帶動二萬會員入會，環球線上再拚雙12，高達四萬項商品線上銷售，業績目標是挑戰4倍成長。

近期原物料上漲，帶動一片漲價潮，Global Mall環球集結萬件商品5折起、買一送一，包括保暖服飾配件、運動服飾、居家換季、民生必需品等特設抗漲專區；農曆春節儘管還有兩個月，看準今年無法出國，親友聚餐將趨於頻繁，Global Mall提前推出首波年菜預購，主打高CP值年菜、4~6人小份量，讓消費者減輕荷包，即日起至12月26日先預購不僅可享優惠7折起，APP會員還能享獨家滿額折扣，選購預定年菜組合，即可享滿3000元現折200元優惠。