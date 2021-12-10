中國國務委員兼外長王毅。（中國外交部官網）

中華人民共和國和尼加拉瓜共和國今天恢復外交關係。據大陸官媒央視新聞報導，今天（12月10日）中國國務委員兼外長王毅在同尼加拉瓜外長蒙卡達視頻會晤後接受記者採訪時表示，和中國建立和發展正常關係是時代大勢，不可阻擋。

王毅表示，剛才他和蒙卡達外長舉行首次視訊會晤，雙方正式確認了中尼復交聯合公報中的所有內容。中方歡迎尼加拉瓜政府做出同台灣「斷交」、同中華人民共和國恢復外交關係的政治決斷。尼加拉瓜由此成為第181個同中國建立正常外交關係的國家。

王毅強調，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表包括台灣地區在內全中國的唯一合法政府，這是一個再簡單不過的事實，也是一個再明白不過的道理。當然，這個世界上還有那麼幾個國家仍然和台灣保持著所謂「邦交」關係，這是因為台灣當局大搞「撒錢」外交，不顧台灣民眾的福祉，也是由於美國不斷向這些國家施加各種各樣的壓力。

王毅指責，美國的作法完全是雙重標準。美國自己早在四十幾年前就同中國建立了外交關係，他們有什麼權力阻攔別的主權國家做出自己的選擇？相信這些國家遲早會遵循五十年前聯合國大會通過的2758號決議精神，同中國建立或恢復正常的外交關係，這只是一個時間問題，更是時代大勢，不可阻擋。