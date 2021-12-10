大陸女星鄭爽因代孕棄養、涉嫌陰陽合約逃稅等負面風波，直接被官方點名「劣跡藝人」，遭到全面封殺，不過沉寂多時的她，9日突然大動作反告電視劇《倩女幽魂》片商，理由是演員片酬問題，引起網友熱議。

鄭爽之前遭指控，她和2019主演的電視劇《倩女幽魂》片商簽訂陰陽合約，涉嫌逃漏稅，實際上拿到天價片酬1.56億元（約新台幣6.7億），因此8月她也被罰需追繳人民幣2.99億元稅金（約新台幣13億）。

鄭爽控告5間出品《倩女幽魂》公司。(圖／翻攝自微博)

網友分析鄭爽提告原因。(圖／翻攝自微博)

不過9日鄭爽以片酬糾紛向5間出品《倩女幽魂》公司提告，提出4點訴求並求償人民幣1.08億元（約新台幣4.7億元），消息一出網友都不解，如果鄭爽沒拿到片酬，那偷稅、漏稅的罪名怎麼成立的？

有網友整理3種可能，一是投資出品方確實付錢，但可能有第三方介入，因此鄭爽沒拿到錢，二是投資出品方不認同合約，所以未支付，但鄭爽沒收到錢仍被稅務局罰款，三是投資出品方內部有問題，款項下落不明。

該網友也認為，鄭爽竟然敢告，應該確實沒收到片酬，不少人也支持她提告，「沒拿錢卻提前被罰…真的支持提告」。而陸媒問到其中一家被告的浙江唯眾影視傳媒公司負責人，僅表示「這我沒法跟你說，她（鄭爽）有本事就怎麼（起訴）」。