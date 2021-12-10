移民署表示不會因接種疫苗而遭查處。（移民署提供）

為隱固防疫安全網，政府日前針對逃逸、失聯的外國人士及移工，推出「安心接種疫苗」專案，強調「不通報」、「不查處」、「不收費」及「不管制」，移民署10日表示，專案推出後，經社福團體協助，已陸續策動3000多名外來人口接種疫苗，人數每天增加中。

移民署表示，四大作為公布後，透過天主教台灣地區主教團、中國回教協會、中華民國社區永續發展協會等民間社團協助，由他們擔任第一線窗口，宣導、協助失聯及逾期外國人士出面打疫苗，截至9日為止，已有超過3000人接種，人數持續增加。

移民署署長鐘景琨強調，逾期外國人前往指定處所接種疫苗時，醫療院所不會通報治安機關，治安機關也不會在接種場所執行查察，接種疫苗前，也不需要先到移民署自首。

至於登記接種疫苗的基本資料，是為了核發接種證明的黃卡，日後也不會作為查處的依據，鐘景琨也呼籲外籍人士及台灣雇主，能協助告知這項專案訊息，鼓勵身邊的外來人口出面接種疫苗。

移民署表示，專案詳細資訊，可上移民署網站「逾期停留外來人口安心接種COVID-19公費疫苗專案專區」查詢，或洽詢各縣市專勤隊及服務站，或撥打勞動部1955專線掌握相關訊息。