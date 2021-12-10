歐股周五早盤低走。市場對新冠感染率上升和美國即將公布通膨數據感到擔憂，讓市場信心受到抑制。

追蹤全球股市廣泛的避險走勢，周五泛歐Stoxx 600指數晨盤下跌1.92點或0.40%，為475.07點。

科技股領跌1%。歐盟執委會推出新草案，將保護零工經濟的快遞員、司機工作權利和相關福利，市場擔心將損傷相關公司利益，線上食品配送公司Deliveroo和Just Eat Takeaway分別下跌約1%。

投資人還關注周五稍晚將公布的美國11月通膨數據，該數據將於亞洲時間晚間8點半公布，市場將藉此獲取聯準會縮減寬鬆或利率走勢的線索。

戴姆勒卡車今日上市，在法蘭克福證交所以每股28歐元開盤。戴姆勒集團早盤重挫17.4%。

化工大廠拜耳漲1.6%，該德國公司的Roundup除草劑致癌於美國與消費者的訴訟，連續第二次獲勝。

在華爾街日報報導，美國民主黨放棄一項對電子菸如同一般香菸徵稅提案後，瑞典煙草集團Match漲6%。(吸菸有礙健康)