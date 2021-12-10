內政部昨（9）日通過「平均地權條例」及「不動產經紀業管理條例」修正草案，限制預售屋換約、祭出刑責和罰金來打擊炒房行為，今（10）日引發業界強烈反彈。台北市不動產開發商業同業公會理事長陳勝宏今天表示，預售屋限制換約，恐涉及「違憲！」政府更不應該「一刀切」，把私法人、換約者都當成炒房客，建議政府應再集思廣義，審慎再議。

內政部9日部內會議通過修正《平均地權條例》及《不動產經紀業管理條例》，全面限制預售屋及新建成屋換約轉售，共有5項新規定，違者嚴懲炒作最高處3年徒刑或併科5000萬罰金，且要求預售屋解約須30日內申報登錄、管制私法人購屋將採許可制，並於5年內不得移轉、建立檢舉獎金機制等。

針對內政部通過的五項修法方向，台北市不動產開發商業同業公會理事長陳勝宏今天傍晚表示，政府不應該「一刀切」把私法人、換約者都當成炒房客。

陳勝宏表示，對於何謂「炒房」在沒有客觀標準下，就對人民處以刑責，必須要審慎，避免侵害人權。

陳勝宏指出，內政部草案增訂任何人有「意圖影響交易價格、製造熱銷假象及壟斷轉售牟利」等炒作行為，最高罰500萬元；如果「造成民眾恐慌及市場交易不安」，最高可以關3年，外加罰5千萬的規定，涉及刑責的法律，構成要件都要清楚、明確，才符合罪刑法定主義。

但是內政部草案都是抽象、缺乏標準的不確定的法律概念，課予人民刑責，爭議太大。

對於草案增訂私法人取得住宅用房屋許可制，並限制取得後於5年內不得辦理移轉、讓與或預告登記的部分，陳勝宏認為違反自由經濟原則，而且即使有合理目的，都是正常經濟活動所需，但是在缺乏明確許可標準下，「個案審查」徒增交易成本，將嚴重干擾私法人之經濟活動。

至於草案中有關預售屋或新建成屋買賣契約，買受人除配偶、直系或二親等內旁系血親外，不得讓與或轉售第三人，且銷售者不得同意或協助買賣契約讓與或轉售的規定，陳勝宏指出，上述規定已忽略承買人因經濟變故、調職等「非自願」情形，限制人民財產權處分，並不合理。